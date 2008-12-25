Число жертв взрыва в жилом доме в Евпатории возросло до 22 человек

21:14, 25 декабря 2008
Крым
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Данные главы МЧС

Число жертв от взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Евпатории возросло до 22 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимир ШАНДРА сообщил вечером в четверг в эфире «5 канала».

Работы на месте чрезвычайного происшествия продолжаются.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории прогремел 24 декабря в 21:45. Разрушились первый и второй подъезды дома. По данным БТИ, в обрушившихся квартирах проживали 62 человека. Предварительной причиной трагедии считается взрыв баллонов с кислородом и ацетиленом, хранившихся в подвале пятиэтажки и принадлежавших ЖЭКу.

Количество спасенных не изменилось (21 человек).

Сколько еще человек находится под завалами, пока не известно. Спасатели не теряют надежду найти живых людей.

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