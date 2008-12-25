Лукашенко направил Ющенко соболезнования

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО от имени белорусского народа и себя лично направил соболезнования президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО в связи со взрывом жилого дома в Евпатории, повлекшем человеческие жертвы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

А. ЛУКАШЕНКО также высказал слова соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщал УНИАН, взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов извлечены тела 17 погибших. Спасен 21 человек.

Аварийно-спасательные работы осуществляют 550 человек и 50 единиц техники.