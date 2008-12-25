Турчинов и Шандра останутся в Евпатории до окончания работ

Председатель специальной правительственной комиссии по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и заместитель главы комиссии, министр МЧС Владимир ШАНДРА будут контролировать проведение спасательных работ под завалами разрушенного взрывом дома в Евпатории до окончания этих работ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.

Как сообщалось, спасательные работы планируется закончить сегодня.