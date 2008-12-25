Турчинов и Шандра останутся в Евпатории до окончания работ
17:03, 25 декабря 2008Крым
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Сообщение Кабмина
Председатель специальной правительственной комиссии по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории, первый вице-премьер-министр Александр ТУРЧИНОВ и заместитель главы комиссии, министр МЧС Владимир ШАНДРА будут контролировать проведение спасательных работ под завалами разрушенного взрывом дома в Евпатории до окончания этих работ.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров Украины.
Как сообщалось, спасательные работы планируется закончить сегодня.
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