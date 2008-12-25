Крымчанке, переправившей 12 девушек в Турцию, дали 8 лет

В Крыму в 8-ми годам лишения свободы приговорена женщина, перепревшая 12 девушек в возрасте от 15 до 20 лет в Турцию для занятия консумацией.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, для вербовки девушек женщина открыла модельное агентство. Под видом кастингов она подбирала девушек и предлагала им работу моделями в Турции, по прибытии рабыни узнавали истинные цели эксплуататоров. «Запугать жертв, многие из которых не достигли совершеннолетия, оказавшихся без средств и знакомых в чужой стране, было несложно. Девушки вынуждены были заниматься консумацией в ночных барах Стамбула», - сообщили в прокуратуре.

Прокуратурой полностью доказана вина подсудимой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.149 Уголовного кодекса Украины, - торговля людьми.

За эти действия, совершенные, в том числе, в отношении детей, Ялтинский городской суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией ¾ имущества. Приговор пока не вступил в силу.