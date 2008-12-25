Ющенко не принял от Медведева помощь в разборе завалов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил своего российского коллегу Дмитрия МЕДВЕДЕВА за предложение помощи подразделений Черноморского флота России при разборе завалов в доме в Евпатории, но ответил, что в ней нет необходимости.

Как передает кореспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов, примет ли Украина предложенную российским Президентом помощь, В.ЮЩЕНКО ответил, что «мы благодарны за каждый добрый жест».

При этом Президент отметил, что на месте трагедии сейчас работает порядка 600 сотрудников МЧС, представителей Минобороны, медиков и других специалистов.

«Тут нет необходимости, проблем профессиональных, или ресурсов, или техники, оборудования. 90% (развалов – УНИАН) нужно перебирать руками», - отметил Президент.

По его словам, в ближайшие часы разбор завалов планируется закончить, и тогда Украина получит окончательные цифры погибших в результате взрыва в Евпатории.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что он как глава Украинского государства от имени страны выражает благодарность всем тем, кто предлагает помощь Украине и сочувствует вместе с ней.

Как сообщал УНИАН, Президент России Д.МЕДВЕДЕВ предложил Украине помощь Черноморского флота Российской Федерации в связи с трагедией в Евпатории, где взорвался жилой дом.

По данным МЧС, взрывом разрушены 35 квартир (первый и второй подъезды дома) и повреждены квартиры третьего подъезда.

Количество погибших составляет 17 человек.