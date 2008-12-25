Открыт счет для оказания помощи пострадавшим в результате взрыва

Исполнительный комитет Евпаторийского городского совета сообщил об открытии расчетного счета для оказания материальной помощи пострадавшим в результате разрушения жилого дома в Евпатории по ул. Некрасова, 67.

Как передает корреспондент УНИАН, р/с № 35420005001170 в ГУ Государственного казначейства Украины в г. Симферополе, МФО – 824026, ОКПО –23192775.

По последним данным, в результате взрыва погибли 17 человек, 21 человек спасен. Разбор завалов продолжается.