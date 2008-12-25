К 1 января пострадавшие от взрыва будут переселены

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверяет, что до 31 декабря 2008 года все пострадавшие в результате взрыва в пятиэтажном жилом доме в Евпатории (Крым) будут обеспечены жильем.

«Мы договорились о том, что до Нового года все люди, которые пострадали, будут переселены», - сказал В.ЮЩЕНКО на брифинге в Евпатории.

Президент, осмотрев вместе с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО место трагедии, оценил ее как масштабную. При этом он заверил, что все, кто пострадал в результате чрезвычайной ситуации, не будут забыты государством.

«Очень важно быть рядом, демонстрировать, что они (пострадавшие – УНИАН) не забыты. С ними нация, с ними государство, с ними – все мы», - отметил глава государства.

В.ЮЩЕНКО заявил, что первые результаты свидетельствуют, что взрыв газа произошел из-за взрыва баллонов с кислородом, которые находились в подвальном помещении дома. При этом Президент отметил, что во всем произошедшем должна разобраться прокуратура.

По мнению Президента, взрыв и разрушения, которые последовали за ним, были обусловлены несовместимой с жилым домом деятельностью, а также тем, что дом довольно старой постройки. По словам главы государства, два этих фактора стали ключевыми.

«Никто не будет забыт, власть сделает вывод из этого урока», - подчеркнул Президент.

Справка УНИАН. Взрыв в Евпатории по улице Некрасова, 67, в пятиэтажном шестиподъездном 95-квартирном жилом доме (1965 года застройки) произошел 24 декабря около 22.00.

Из-под завалов изъяты тела 19 погибших. Спасен 21 человек.