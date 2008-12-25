В храмах Крыма проходят панихиды по жертвам взрыва

Во всех православных храмах Крыма сегодня служат молебны по пострадавшим и погибшим при взрыве жилого дома в Евпатории.

По информации пресс-службы Симферопольской и Крымской епархии, по благословению правящего архиерея Митрополита Лазаря во всех храмах полуострова совершаются заупокойные панихиды по крымчанам, погибшим при взрыве жилого дома в Евпатории, и просительные молебны о здравии и спасении живых, находящихся под руинами дома.