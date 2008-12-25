Пострадавшие и семьи погибших в Евпатории получат компенсации

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все пострадавшие и семьи погибших в результате взрыва дома в Евпатории получат компенсации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня перед вылетом в Евпаторию.

Премьер-министр подчеркнула, что все пострадавшие получат средства на приобретение нового жилья и компенсацию за потерянное имущество.

«Такое решение будет принято правительством уже сегодня», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО в экстренном порядке вылетела в Евпаторию, где вечером 24 декабря взорвался жилой дом.

По данным МЧС, взрывом разрушено 35 квартир (первый и второй подъезды дома, в которых прописаны 62 человека) и повреждены квартиры третьего подъезда.

По состоянию на 07.00 25 декабря погибли 9 человек, из них 1 ребенок. Спасены 20 человек. Под завалами могут находиться 60-62 человека.

На место трагедии вылетает также Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.