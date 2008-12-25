Разбор завалов в Евпатории МЧС планирует завершить в течение дня

Работы по разбору завалов пятиэтажного дома в Евпатории, часть подъездов которого разрушена из-за взрыва, планируется закончить в течение сегодняшнего дня.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Крыму со ссылкой на главу МЧС Владимира ШАНДРУ.

«По словам министра, работы по разбору завалов будут закончены в течение дня», - говорится в сообщении.

Причины взрыва газа выясняются, добавили в МЧС.

По последним данным, на месте обрушения жилого дома в Евпатории спасены 20 человек, обнаружены 9 погибших, среди них - один ребенок.

Под завалами могут находиться еще до 60 человек, считают в МЧС Крыма. Спасатели надеются обнаружить под завалами живых людей, поэтому работы ведутся практически вручную и останавливаются на «минуты тишины», чтобы услышать, в каком месте из-под завалов раздаются голоса и крики людей о помощи.

«Под утро из-под завалов был извлечен живым один из жильцов. Операция по его спасению длилась около часа. Мужчина был буквально «переплетен» обрывками железобетонных конструкций. Спасателям пришлось со всей осторожностью с помощью спецоборудования приподнимать куски бетонных плит, которыми был зажат человек, и буквально руками выгребать осыпавшиеся куски конструкций дома. Мужчина сумел лишь назвать свое имя. По предварительному диагнозу - у пострадавшего политравмы. Мужчина находится в реанимации», - сообщили в МЧС.

По данным БТИ, в разрушенных подъездах проживали 62 человека.

Кроме 300 человек личного состава крымского МЧС и более 300 человек милиции, военнослужащих, медиков, на месте работают сотрудники мобильно-спасательного центра МЧС Украины, в состав которых входят специалисты по работе при обрушениях со специальным оборудованием и собаками. Руководит спасательной операцией В.ШАНДРА.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в Евпатории поступила на пульт МЧС в 22.01. Разрушены два подъезда дома №67 по улице Некрасова.

Создана правительственная комиссия по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории. Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.

На место трагедии уже вылетела премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и планирует отправиться Президент Виктор ЮЩЕНКО.