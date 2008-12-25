Из-под завалов в Евпатории извлечены тела 9 погибших

По данным Главного управления МЧС Украины в Крыму, по состоянию на сегодняшнее утро из-под завалов жилого пятиэтажного дома в Евпатории извлечены тела 9 погибших. Сотрудникам МЧС удалось спасти 20 человек.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила по телефону сотрудница пресс-службы крымского Главка МЧС.

В городском территориальном медицинском объединении Евпатории корреспонденту УНИАН сообщили, что к ним доставлено 5 раненых.

Работы по разбору обвалившихся конструкций продолжаются. Место ЧС оцеплено правоохранителями. «Еще около 60-62 людей могут находиться под завалами», - предположила сотрудница МЧС.

Вместе с тем, в оперативном штабе, развернутом в Евпатории, сообщили, что, по их данным, в морге находятся 8 погибших. «Трое опознанных и пять неопознанных», - сказали в штабе. По данным штаба, 20 человек спасены.

Решается вопрос об отселении жильцов уцелевших после взрыва подъездов пятиэтажки в один из санаториев. «Сегодня вопрос будет решен окончательно, кто будет переселяться и кто будет там проживать», - сказали в штабе.

Глава МЧС Украины Владимир ШАНДРА уже провел совещание в Евпатории.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в Евпатории поступила на пульт МЧС в 22.01 по киевскому времени. Разрушены два подъезда дома №67 по улице Некрасова.

Создана правительственная комиссия по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории. Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.