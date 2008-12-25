В Евпатории из-под завалов извлекли 2 погибших, спасены 17 человек

По данным на 02.30 25 декабря, из-под завалов частично разрушенного в результате взрыва пятиэтажного дома в Евпатории (Крым) извлечены тела двух погибших. Удалось спасти 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму.

"Извлечены тела двух погибших. Спасены 17 человек, из них шестеро вытащены из-под завалов", - сообщили в крымском Главке МЧС.

Четверо пострадавших доставлены в больницы Евпатории с травмами различной степени тяжести.

Спасатели говорят, что под завалами находятся живые люди, так как родственникам и знакомым поступают телефонные звонки.

"Спасатели работают по 40-45 минут, после чего на месте катастрофы устанавливается несколько минут тишины, чтобы услышать, в каком месте из-под завалов раздаются голоса и крики о помощи", - сообщили в МЧС.

53 жильца уцелевших подъездов пятиэтажки отселены в санаторий "Фемида".

На месте чрезвычайной ситуации работают более 200 спасателей МЧС и около 200 человек личного состава Внутренних войск и Министерства обороны Украины. Руководство по проведению спасательной операции взял на себя начальник крымского Главка МЧС Александр МАЗИЛИН.

По данным МЧС, в работах по разбору конструкций задействованы 5 автокранов, 5 самосвалов, 5 аварийно-спасательных автомобилей, 2 экскаватора. Дежурят пожарные машины.

Место ЧС оцеплено сотрудниками МВД и освещено мощными прожекторными установками, сообщили в МЧС.

К месту аварии вылетели представители правительственной комиссии во главе с министром по ЧС Украины Владимиром ШАНДРОЙ.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в Евпатории поступила на пульт МЧС в 22.01 по киевскому времени. От взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома №67 по улице Некрасова.

Фото Stalex.kurzal.com.