Под завалами пятиэтажки в Евпатории может быть до 80 человек

Под завалами частично разрушенного в результате взрыва газа пятиэтажного дома в Евпатории (Крым) могут находиться до 80-ти человек.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму.

"По предварительной информации, под завалами могут находиться до 80 человек", - говорится в сообщении.

Пока спасатели извлекли из-под разрушившихся конструкций 10 взрослых и 2 детей.

В настоящий момент на месте трагедии работают 70 спасателей МЧС и 150 человек личного состава Внутренних войск и Министерства обороны Украины. Руководит спасательной операцией начальник крымского Главка МЧС Александр МАЗИЛИН.

В работах по разбору завалов задействованы 3 автокрана и 5 аварийно-спасательных автомобилей.

На месте ЧС работают 12 автомобилей "скорой помощи", 3 спецбригады медицины катастроф, по 2 бригады "Крымгаза" и "Крымэнерго". Дежурят 5 пожарных машин.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в Евпатории поступила на пульт Главного управления МЧС в 22.01 по киевскому времени. От взрыва газа обрушились два подъезда пятиэтажного жилого дома №67 по улице Некрасова.