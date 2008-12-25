Кабмин создал комиссию для выяснения причин ЧС в Евпатории

Кабинет министров Украины создал правительственную комиссию по изучению обстоятельств трагедии в Евпатории (Крым), где в среду вечером произошел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

Комиссию возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ, сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина.

На место трагедии вылетела правительственная комиссия во главе с заместителем ее председателя - министром по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины Владимиром ШАНДРОЙ.

Обстоятельства трагедии выясняются.

Как сообщал УНИАН, информация о взрыве в доме по улице Некрасова, 67 в Евпатории поступила на пункт связи МЧС в 22.01 по киевскому времени в среду, 24 декабря. В результате взрыва разрушены два подъезда пятиэтажки. Под завалами могут находиться погибшие и травмированные.