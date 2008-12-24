В ЕВПАТОРИИ ВЗОРВАЛСЯ ДОМ (ФОТО)

В Евпатории (Крым) в среду вечером прогремел взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова. В результате взрыва, по словам очевидцев, два подъезда посередине дома «сравнялись с землей».

«2 подъезда рухнули до земли», - сказал по телефону крымский фотокорреспондент УНИАН, который работает на месте происшествия.

Как передает корреспондент УНИАН, о причинах взрыва в настоящее время (на 23.00) ничего не известно, о количестве погибших и пострадавших – также.

На месте трагедии работает большое количество сотрудников МЧС и правоохранительных органов.

Евпаторийские МВД и МЧС пока отказываются от комментариев.

Фото - форум Евпатории