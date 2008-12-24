В ЕВПАТОРИИ ВЗОРВАЛСЯ ДОМ (ФОТО)
23:07, 24 декабря 2008Крым
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Два подъезда сравнялись с землей
В Евпатории (Крым) в среду вечером прогремел взрыв в пятиэтажном доме №67 по улице Некрасова. В результате взрыва, по словам очевидцев, два подъезда посередине дома «сравнялись с землей».
«2 подъезда рухнули до земли», - сказал по телефону крымский фотокорреспондент УНИАН, который работает на месте происшествия.
Как передает корреспондент УНИАН, о причинах взрыва в настоящее время (на 23.00) ничего не известно, о количестве погибших и пострадавших – также.
На месте трагедии работает большое количество сотрудников МЧС и правоохранительных органов.
Евпаторийские МВД и МЧС пока отказываются от комментариев.
Фото - форум Евпатории
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