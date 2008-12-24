Google опубликовал самые популярные в Украине запросы

Компания Google опубликовала ежегодные рейтинги запросов Zeitgeist – взгляд пользователей Интернета Украины на уходящий календарный год. Итоговый Zeitgeist 2008 предлагает уникальный обзор самых важных событий и горячих тенденций года, основанный на исследовании поисковых запросов Google.

Самым популярным в Украине стал поисковый запрос «фото», на втором месте – «Киев/Київ», на третьем – «скачать бесплатно». На четвертом месте рейтинга оказался запрос «погода», на пятом – «игры», на шестом – «Nokia», на седьмом – «mp3», на восьмом – «реферат», на девятом – «работа/робота» и на десятом – «Одноклассники».

В рейтинге наиболее быстро растущих запросов оказалось сразу несколько сайтов: кроме уже упомянутых «В Контакте» и «Одноклассники» на четвертом месте оказалась компания Mail.ru, сайт «Википедия» занимает в этом рейтинге 5-е место, а популярная программа передачи мгновенных сообщений QIP – 7-е.

Кроме того, Google впервые представляет тематические рейтинги, индивидуальные для каждой из более чем 30 стран мира. В Украине это списки самых популярных публичных людей, а также рейтинги, показывающие, что хотят изменить пользователи Google, кто и что является для них самой большой загадкой, а также какие туристические направления были наиболее популярными в уходящем году.

Самыми популярными запросами в рейтинге «Самые популярные публичные люди» стали «Ранетки», «Ани Лорак» и «Настя Каменских». Четвертое место занимает фамилия-бренд «Кличко», передает Internetua.com.

Наиболее популярными поисковыми запросами на тему «Хочу изменить...» стали «хочу изменить жене», «хочу изменить жизнь», «хочу изменить себя». В рейтинге «Кто такой...?» самым популярным стал запрос «Кто ты такой?».

В рейтинге вопросов «Что такое?» наиболее популярны запросы «имхо», «любовь», «спам», «торрент», «домен» и «хостинг».

Из туристических направлений украинцев больше всего интересовали Крым и Карпаты, а также традиционные места отдыха заграницей – Турция и Египет.

Поисковик Google каждый год публикует список самых популярных запросов. В этом году Zeitgeist впервые охватывает 30 стран мира. Исследование включает в себя миллиарды запросов, собранные и обработанные за 11 месяцев года.