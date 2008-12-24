Снегопады парализовали Турцию

Турция парализована из-за сильных снегопадов.

Как передает радио "Свобода", из-за непрекращающихся более суток снегопадов на востоке страны от внешнего мира отрезаны более 300 населенных пунктов. Толщина снежного покрова в некоторых областях превышает 25 сантиметров. Нарушено электроснабжение, остановлена работа городских служб.

Представитель метеослужбы страны сообщил: "Снегом засыпало Анкару и другие крупные города страны. В центральных районах Турции резко похолодало. Температура понизилась до минус трех градусов. Мобилизованы муниципальные служащие. В состояние повышенной готовности приведены городские полицейские".

В Стамбуле парализовано движение городского транспорта. Подавляющее большинство машин не может двигаться с нормальной скоростью из-за отсутствия зимних шин. На улицах появились многокилометровые пробки. Уже зафиксировано большое количество аварий. Службы спасения приступили к расчистке автодорог. По прогнозам метеорологов, снегопад продолжится в течении двух дней.