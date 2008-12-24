Этот год был самым стрессовым за всю историю независимости Украины

Эксперты называют самым позитивным достижением Украины в 2008 году вступление во Всемирную торговую организацию.

Об это говорится в переданном агентству УНИАН «Рейтинге резонансных событий Украины» за 2008 год, проведенном Коммуникационной группой PRT.

В частности, более 100 экспертов определили ТОП-10 наиболее позитивных и негативных «рекордов» Украины.

Самым негативным названо сокращение численности населения Украины почти до 46 млн. человек.

По мнению экспертов, несомненными достижениями в Украине-2008 можно считать выдающиеся победы наших спортсменов, введение наиболее бескопромисных штрафов для участников дорожного движения, отказ политиков от досрочных парламентских выборов.

К позитивам эксперты отнесли и самый высокий уровень рождаемости и усыновления детей за последние годы и самые высокие показатели по продажам автомобилей и потребительских товаров за этот год.

Среди негативных явлений эксперты называют самое значительное падение ВВП в связи с обвалом целого ряда стратегических отраслей, самый высокий уровень смертности на дорогах Украины, глубокое падение гривны в декабре, разрушительный паводок в Западной Украине, а также запоздавшую реакцию украинской власти на мировой финансовый кризис

Организаторы опроса отмечают, что в 2008 году «тон задавали события со знаком «-», которые по своему прямому влиянию были гораздо чувствительнее и масштабнее в отличие от событий со знаком «+».

Так, президент PRT Ярослав ХОБТА отмечает, что анализ «рекордов»-2008 показывает, что уходящий год стал наиболее стрессовым для общества за всю историю независимости Украины.

По его словам, основными причинами стали неожиданное возникновение и полная непрогнозируемость большинства событий наряду с их сверхвысокой аккумуляцией в короткий промежуток времени.

«При этом основными носителями негатива (по восприятию) были экономические, а не политические события, т.к. по отношению к последним общество получает прививки с завидной регулярностью вот уже который год», - отметил он.

*** РРС – один из общественных проектов Коммуникационной группы PRT, который реализуется с 2004 г. В РРС участвуют события, получившие наиболее широкое освещение в СМИ. Каждое событие оценивается по шести параметрам, максимальная оценка – 100 баллов для одного параметра. Итоги РРС формируются путем свода данных, полученных от около 80 независимых экспертов-представителей общественных организаций, медиа, бизнеса.