Межбанковский доллар падает

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке котировки по доллару США продолжили снижаться: с 7,95/8,12 грн. (открытие торгов) до 7,80/7,90 грн., сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 НБУ объявил о выходе на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,77/7,81 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях 0,2720/0,2880 грн., а к 12:00 цены установились на уровне 0,2740/0,2820 грн. К закрытию торгов цены упали 0,2680/0,2760 грн. В России курс доллар-рубль вырос и составил 28,5811 (+0,2274) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,3915/1,4015 долл. США. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 11,0896/11,3570 грн., к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 11,2460/11,3460 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH ушли вниз 10,9020/11,0720 грн.