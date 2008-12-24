Более 70% украинцев стабильно положительно относятся к России

Более 70% граждан Украины стабильно положительно относятся к России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил генеральный директор ООО «ФОМ-Украина» Александр БУХАЛОВ на презентации результатов декабрьского опроса населения относительно сложившейся в Украине ситуации.

Так, по его словам, положительное отношение к России подтвердили 71,3% опрошенных (в январе 2008 г. - 71,7%, в августе – 64,9%), а также 41% граждан Украины засвидетельствовали свое доверие нынешнему президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ (в июле 2008 г. - 44,6%, в августе – 36,7%). Эксперт добавил, что снижение динамики в августе стало последствием участия РФ в вооружённом конфликте в Грузии, но на конец года показатели снова стали прежними.

А.БУХАЛОВ отметил, что порядка 70% респондентов стабильно в течение трёх лет исследований, проводимых «ФОМ-Украина», демонстрируют положительное отношение к россиянам. «И что бы не говорили разные политики, и какие бы выводы они не делали, отношение людей к России остаётся позитивным», - сказал социолог.

Он подчеркнул, что отношения между людьми, «которые сейчас представляют власть в России и в Украине, это не есть отношения между народами», и результаты исследования подтверждают, что «отношение к России прекрасное».

Кроме этого, большинство опрошенных граждан считают, что руководство государства во внешней политике должно ориентироваться на сближение с Россией. Как сообщил эксперт, об этом свидетельствует динамика ответов за последние три месяца – в общем, сближение «скорее с Россией, чем с Западом» и «исключительно с Россией» в октябре поддержали 41,5%, в ноябре – 43,1% и в декабре – 44,4%.

В то же время, «скорее с Западом, чем с Россией» и «исключительно с Западом» желают сближения в декабре 12% (в ноябре – 11,3%, в октябре – 11%). В равной мере ориентацию на Россию и Запад поддерживают 33,5% опрошенных (ноябрь – 35,1%, октябрь – 37,4%). Ни с кем не хотят сближаться 4,7%.

Опрос проводился 7-20 декабря методом интервью по месту жительства респондента. Было опрошено 2 тыс. граждан Украины в возрасте от 18 лет и старше в 160 населённых пунктах. Ошибка выборки 2,2%.