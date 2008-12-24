На храме Вениамина в Симферополе установлены колокола
15:48, 24 декабря 2008Крым
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Строительство контролирует мэр
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь сегодня освятил колокола храма священномученика Вениамина в Симферополе.
Строительство храма ведется под патронатом симферопольского мэра Геннадия БАБЕНКО.
Как сообщает пресс-центр мэрии Симферополя, 7 колоколов, которые после освящения были возведены на храм, отлиты в Нововолынске (Волынская область Украины).
Напомним, фундамент храма священномученика Вениамина, Митрополита Петроградского, заложен мэром Симферополя совместно с Владыкой Лазарем в октябре 2006 года. Строительство храма ведется за счет спонсорских средств, средств прихожан.
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