ГАИ навыписывала в Севастополе штрафов на 1,3 млн. грн.

Госавтоинспекция Севастополя оштрафовала водителей на сумму 1 миллион 305 тысяч гривен с 17 ноября - времени вступления в силу Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения» - и по сегодняшний день.

Об этом сообщает пресс-служба ГАИ Севастополя.

«С 17 ноября выписано 5291 постановление на общую сумму 1 миллион 305 тысяч 480 гривен», - говорится в сообщении. Из этой суммы взыскано 391 тыс. 644 грн.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября в Украине вступил в силу Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования регулирования отношений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Данным законом предусмотрено увеличение размеров штрафов за правонарушение в сфере безопасности дорожного движения. В среднем штраф за правонарушение составляет 85-100 грн. Значительно повышается ответственность за грубые нарушения Правил дорожного движения, в частности, штраф за проезд на запрещенный сигнал светофора составляет 170-204 грн., а за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии - 1360-2550 грн.