Рейтинг самых-самых-самых влиятельных в Крыму за 2008 год

Председатель Верховной Рады Крыма, член Партии регионов Анатолий ГРИЦЕНКО признан самым влиятельным политиком Крыма по итогам 2008 года, таковы результаты опроса экспертов Крымского Независимого Центра политических исследователей и журналистов.

По данным опроса, крымский спикер получил самый высокий балл влиятельности – 7,31 из 10 возможных.

Депутаты парламента Крыма из фракции Блока "За Януковича!" Александр МЕЛЬНИК и Игорь ЛУКАШЕВ набрали соответственно 7,28 и 6,98 баллов из 10 возможных и заняли второе и третье места.

Лидер Крымской организации БЮТ, народный депутат Украины Андрей СЕНЧЕНКО – четвертый в рейтинге влиятельности (6,76).

На пятом месте оказался председатель Постоянной комисии ВР Крыма по депутатской этике и средствам массовой информации Григорий ИОФФЕ (5,86), на шестом - начальник крымского Главка СБУ Владимир ПШЕНИЧНЫЙ (5,52).

Седьмое место в рейтинге занял глава Совета министров автономии Виктор ПЛАКИДА (5,48).

8-е место у первого заместителя Постоянного представителя Президента Украины в Крыму Евгения ДРАПЯТОГО (5,03). Организаторы опроса отмечают, что Е.ДРАПЯТЫЙ опередил нынешнего Постпреда Президента в Крыму Леонида ЖУНЬКО (2,36) и бывших крымских представителей главы державы - ныне народных депутатов Украины из фракции блока НУ-НС Геннадия МОСКАЛЯ (2,78) и Виктора ШЕМЧУКА (2,28).

На 9-м месте оказался начальник крымской милиции Николай ИЛЬИЧЕВ (5,00), замыкает десятку самых влиятельных крымских политиков в 2008 году народный депутат, лидер Крымской организации ПР Василий КИСЕЛЕВ (4,94).

Вторую десятку списка самых влиятельных за 2008 год в Крыму возглавил прокурор Крымской автономии Владимир БОЙКО (4,80).

Во вторую десятку вошли экс-спикеры крымского парламента: нынешний первый вице-спикер ВР АРК, лидер Русской общины Крыма Сергей ЦЕКОВ (3,91), нардеп-"регионал" Борис ДЕЙЧ (3,60) и лидер коммунистов Крыма, нардеп Леонид ГРАЧ (3,85).

Во второй десятке, в частности, оказались депутат ВР Крыма, глава горгосадминистрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН, депутат ВР Крыма, лидер партии "Союз" Лев МИРИМСКИЙ, нардеп, лидер крымскотатарского Меджлиса Мустафа ДЖЕМИЛЕВ (3,55). При этом в рейтинге председатель Меджлиса оказался ниже своего первого заместителя Рефата ЧУБАРОВА (3,88).

Всего в списке 33 самых влиятельных политиков Крыма: 12 представителей или выдвиженцев Партии регионов и Блока "За Януковича", в том числе – прошлогодний победитель рейтинга Антон ПРИГОДСКИЙ. Его иногда называют "куратором" Крыма от Партии регионов. У А.ПРИГОДСКОГО 3,79 баллов из 10 возможных.

***В качестве экспертов были приглашены 28 крымских и киевских журналистов и политологов, которые освещают или исследуют политические процессы в Крыму. Заполнили анкеты 22 эксперта. Степень влиятельности выбранных политиков (не имеет значения – положительной или отрицательной) оценивалась по 10-балльной шкале.

Крымский Независимый Центр политических исследователей и журналистов ежегодно проводит традиционный опрос экспертов с целью определения наиболее влиятельных крымских политиков уходящего года. Итоги проведенного опроса экспертов не несут для его объектов никакой положительной или отрицательной политической нагрузки и отражают лишь точку зрения экспертов КНЦПИЖ.