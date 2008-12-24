Анонсы на 25 декабря

10.00. Совещание по актуальным вопросам развития финансово-кредитной сферы в системе агропромышленного комплекса Автономной Республики Крым.

В совещании примут участие заместитель председателя Совета министров Крыма Николай Колисниченко и министр аграрной политики Крыма Павел Акимов.

В большом зале заседаний Совета министров АРК.

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10.00. Сессия Симферопольского городского совета V созыва.

Вопросы об исполнении городского бюджета за 9 месяцев 2008 года; о ходе выполнения решения 25-й сессии городского совета V созыва от 21.08.2007 № 347 "Об утверждении Программы обустройства и социально-культурного развития ранее депортированных граждан на период до 2010 года в г. Симферополе"; об утверждении плана работы с проектами регуляторных актов на 2009 год и др.

Большой зал городского совета Симферополя (ул. Толстого, 15)

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10.00. Митинг-пикет мирной славянской акции "Петровские высоты".

Пикетчики требуют прозрачности и открытости в работе земельной комиссии Симферополя, выделения земли симферопольцам.

Возле Симферопольского горисполкома (ул. Толстого, 15).

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10.00. Возложение цветов к мемориалу "Крымчанам, погибшим в Афганистане" и гражданская панихида, посвященные памяти погибших при выполнении интернационального долга.

В мероприятии примет участие крымский спикер Анатолий Гриценко.

Симферополь, ул. Менделеева.

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10.00. Литературный утренник "Как встречают Новый Год в разных странах".

Симферополь, библиотека-филиал №19.

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10.00. Театрализованное представление "Новый год у ворот".

Симферополь, КРУ "Детская библиотека им. В.Н. Орлова".

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11.00. Пресс-конференция "400-тонная ГСМная бомба в центре Симферополя (заправка "Гефест") как угроза безопасности города".

Пресс-конференцию проводит старейшина русской казачьей общины "Соболь" Виталий Храмов.

Симферополь, ул. Севастопольская, 8, к. 106 (Информационный пресс-центр).

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11.00. Заседание коллегии министерства здравоохранения Автономной Республики Крым.

В повестку включены вопросы об итогах выполнения плана основных мероприятий по подготовке медицинской службы гражданской защиты и службы медицины катастроф АР Крым за 2008 год и задачах на 2009 год, о ходе выполнения постановления Совета министров АРК от 14.04.1992 №99 "О развитии службы медицинской экспертизы, реабилитации и социальной адаптации инвалидов и состоянии инвалидности со стойкой утратой трудоспособности населения Автономной Республики Крым", об оказании медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, перспективы развития службы гематологии.

Симферополь, ул. Пушкина, 3 ("Центр здоровья").

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11.00. Благотворительная акция в защиту животных и показ фильма "Белый Бим – черное ухо".

Симферопольский Дом кино.

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11.00. Открытие первой очереди построенных производственных помещений детского дома "Елочка".

В мероприятии примет участие крымский спикер Анатолий Гриценко.

Симферополь, ул. Аральская, 4.