Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 24-25 декабря.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, на протяжении двух суток на территории Автономной Республики Крым ожидается значительное ухудшение погодных условий. Так, возможны сильные дожди с переходом в снег, гололед и налипание мокрого снега.

Ожидается усиление северного ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем – 3-8 градусов тепла.