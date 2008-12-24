Куницын готов положить голову на тарифную плаху Севастополя

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН готов повысить коммунальные тарифы в случае делегирования ему городским советом полномочий.

Как сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, Антикризисный комитет Севастополя, «учитывая сложившуюся ситуацию», обратился к Севастопольской горгосадминистрации и горсовету с предложением заключить соглашение между двумя ветвями власти о передаче администрации полномочий по назначению тарифов.

По информации отдела, глава исполнительной власти Севастополя С.КУНИЦЫН, комментируя очередной отказ горсовета внести вопрос о тарифах на коммунальные услуги в повестку дня сессионного заседания, отметил, что «местные тарифы сделали разменной монетой. И никто не хочет быть крайним». В то же время, по его мнению, «рано или поздно тарифы все равно будут повышены. Просто вопрос состоит в том, что, чем дальше, тем болезненнее. Сегодня вопрос стоит о повышении тарифов в два-три раза, а завтра он может стоять в десять раз. И конечно это будет мучительно больно, потому что «тарифный удар» будет таким, что ни одна целевая субвенция не поможет».

С.КУНИЦЫН подчеркнул, что на кону не просто существование коммунального хозяйства Севастополя, но и прежде всего такие аспекты его работы, как отопление больниц, школ, детских садов и, конечно, тепло в квартирах севастопольцев. Поэтому, сказал глава горадминистрации, он готов пойти на непопулярные шаги, раз на них не способен городской совет, однако для этого у госадминистрации должны быть соответствующие полномочия.

«Я готов принять на себя ответственность, подписать распоряжение о тарифах. Партия регионов приняла решение тарифы нигде по Украине не повышать. Я согласен принять тарифы - положить голову на плаху. Передайте мне право - подпишу тарифы, хотя и понимаю, что это моя политическая смерть», - заявил С.КУНИЦЫН.

Заместитель председателя горадминистрации Мирослав САГАЙДАК на заседании Антикризисного комитета сообщил, работа коммунальных предприятий города находиться на грани остановки. «Идет увеличение количества чрезвычайных ситуаций. К сожалению, вовремя их устранять уже не получается. Идут разрывы магистральных труб, и мы по два-три дня проводим ремонт. То же самое происходит и в работе «Водоканала». У нас нет ресурса на выполнение аварийных работ. Если ситуация не изменится, то в январе наши коммунальные предприятия будут практически остановлены», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, горадминистрация Севастополя уже несколько раз предлагала горсовету пересмотреть тарифы (в Севастополе тарифы одни из самых низких в Украине) в сторону их увеличения в 2-3 раза, однако депутаты от сессии к сессии не вносят этот вопрос в повестку дня.

8 декабря С.КУНИЦЫН заявил, что если горсовет не пересмотрит тарифы на услуги жилищно-коммунального хозяйства, то с нового года в городе придется остановить все котельные, т. к. у администрации уже не будет денег на оплату газа.