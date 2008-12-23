Добыча на шельфе Черного моря станет национальным приоритетом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает делать все возможное, чтобы добыча нефти и газа на шельфе Черного моря стала национальным приоритетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на итоговой годовой пресс-конференции «Будущее создается сегодня».

«Как Президент, я все буду делать для того, чтоб политика активизации разведки и добычи энергетических ресурсов Украины стала одним из национальных приоритетов. Уверен, что у нас будет правительство, которое будет иметь адекватное отношение к стратегии энергетической безопасности, как к приоритету №1 в этой стране», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он высказал надежду, что 2009 год в этом направлении станет «знаковым и оптимистическим».

В.ЮЩЕНКО считает, что разведкой и добычей нефти и газа на шельфе Черного моря должны заниматься как украинские, так и международные компании.

«Сегодня надо сделать все, чтобы такой проект (по добыче нефти и газа на Черноморском шельфе – УНИАН) был возобновлен, и, в конце концов, чтобы Украина сделала первый проект за последние 30-40 лет, который начинает добычу собственного газа и нефти», - отметил глава государства.