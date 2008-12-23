Президент Украины: Какой народ - такая и власть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что самый популярный вопрос Интернета о том, сколько заплатить власти, чтобы она не мешала строить страну, сформулирован не в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции "Будущее творится сегодня".

В частности, отвечая на вопрос: „Сколько вам заплатить, чтобы вы вместе со всеми депутатами, министрами, правительственными чиновниками навсегда уехали за границу и не мешали Украине нормально развиваться”, В.ЮЩЕНКО отметил, что рассуждает, как ответить на него с юмором, так же, как он задается. „Очевидно, это вопрос провокация, очевидно, что он задается для того, чтобы задаться, и не так важен ответ. Но я бы хотел сюда и серьезную ноту добавить – вы знаете, уважаемые авторы этого вопроса, я не открою секрет, что 2/3 авторов этого вопроса находится не в Украине, или представляют не украинские издательства. Но это ничего”, - сказал Президент.

В.ЮЩЕНКО отметил, что наша политическая ситуация иногда приводит к тому, что „даже вопросы без подсказок не могут часто сформулировать”.

В то же время глава государства сказал, что вопрос побуждает и к серьезным размышлениям, к взаимной ответственности тех, кого избирают, и тех, кто избирает.

Также Президент заявил: он счастлив, что журналисты сегодня в Украине могут озвучить такие вопросы, и это свидетельствует о свободе слова.

В.ЮЩЕНКО пошутил: „Относительно платы, это коррупция, такие предложения не проходят. Нам нужно совершенствовать отношения – власть и избиратель”. “Убежден, что лучшим ответом на этот вопрос является демократизация”, - подчеркнул он.

Как сообщает "Корреспондент", Президент также заявил, что вопрос из Интернета не такой уж банальный, как может показаться на первый взгляд. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что "какой народ - такая и власть".

Как сообщил журналист „Украинской правды”, за этот вопрос только на его сайте проголосовало более 85 тыс. посетителей.