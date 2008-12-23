В ДТП на кладбище погиб могильщик

В Керчи в дорожно-транспортном происшествии на кладбище погиб могильщик.

Как сообщает городской портал "Керчь - это мой город", сегодня днем двое копщиков могил после работы выпили, сели на мопед и отправились домой.

На крутом повороте неожиданно под колеса бросилась собака. Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в могильную ограду.

Водитель мопеда погиб на месте.