В ДТП на кладбище погиб могильщик
17:29, 23 декабря 2008Крым
1
Виновата керченская собака
В Керчи в дорожно-транспортном происшествии на кладбище погиб могильщик.
Как сообщает городской портал "Керчь - это мой город", сегодня днем двое копщиков могил после работы выпили, сели на мопед и отправились домой.
На крутом повороте неожиданно под колеса бросилась собака. Водитель попытался избежать столкновения, но не справился с управлением и врезался в могильную ограду.
Водитель мопеда погиб на месте.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter