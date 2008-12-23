«Севастопольэнерго» открыло информационный комплекс

ОАО ”Энергетическая компания ”Севастопольэнерго” ввело в эксплуатацию современный оперативно-информационный комплекс, оборудовав им центральный диспетчерский пункт оперативно-диспетчерской службы.

Как передает корреспондент УНИАН, председатель правления ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» Владимир МИРГОРОДСКИЙ во время церемонии запуска комплекса отметил, что он введен в эксплуатацию не только для повышения количества и качества решаемых задач оперативно-диспетчерского контроля, но и для большей эффективности управления.

По его словам, в течение 11 месяцев персонал оперативно-диспетчерской службы апробировал и вводил в состав оперативно-информационного комплекса дополнительное программное обеспечение для запуска электронной схемы электросетей на автоматизированные рабочие места. Также за это время был смонтирован щит с отображением на нем необходимой оперативной информации.

В.МИРГОРОДСКИЙ подчеркнул, что, хотя реализация проекта была трудоемкой (переоснащение длилось 2 года) и дорогостоящей (на него затрачено порядка 5 млн. грн.), но это очень важно для бесперебойной работы энергетиков, поскольку современное оборудование позволит сократить время на устранение каждой аварии минимум на один час.

Начальник оперативно-диспетчерской службы «Севастопольэнерго» Сергей ИВАНЕНКО отметил, что благодаря внедрению оперативно-информационного комплекса устойчивость работы ОАО ”ЭК ”Севастопольэнерго” в составе энергосистемы значительно повышается.

Как сообщал УНИАН, ОАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» планирует в следующем году увеличить более чем на 20%, по сравнению с текущим годом, объем инвестиционной программы.

ОАО «Энергетическая компания «Севастопольэнерго» в январе-сентябре т.г. увеличило прибыль на 53,24%, или на 7,209 млн. грн. - до 20,748 млн. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2007 года.

Справка УНИАН. ОАО «ЭК «Севастопольэнерго» обеспечивает электроэнергией промышленных и бытовых потребителей, объекты курортной зоны города Севастополя и прилегающих районов.

Уставный фонд «Севастопольэнерго» - 6 млн. 722,4 тыс. грн., VS Energy International N.V. принадлежат 95,182% акций облэнерго.