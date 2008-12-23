Задушен экс-куратор крымских санаториев президентской ДУСи

В Ялте найден мертвым экс-начальник Управления санаторно-курортных учреждений в Автономной Республике Крым Государственного управления делами Президента Украины Олег ТАРАБАНЬКО.

В сообщении ялтинской милиции говорится, что тело О.ТАРАБАНЬКО было найдено 22 декабря в пгт Ливадия (Ялта).

По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате асфиксии (удушения).

В настоящее время милиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Как сообщил корресподенту УНИАН один из сотрудников крымской милиции, ночью в доме у О.ТАРАБАНЬКО пропал свет, мужчина вышел на улицу посмотреть на щиток и пропал. Жена обратилась в милицию. Позже мужчина был обнаружен в наручниках мертвым.

В милиции сообщили, что О.ТАРАБАНЬКО официально был на пенсии.

”Ему инкриминировались экономические преступления, предъявлялось даже обвинение, но судим он не был”, - добавил сотрудник милиции Крыма.

О.ТАРАБАНЬКО действительно когда-то работал начальником Управления санаторно-курортных учреждений в АРК ГУД Президента Украины - это корреспонденту УНИАН подтвердил в телефонном разговоре работник отдела кадров ГУД. В отделе не смогли уточнить, когда именно О.ТАРАБАНЬКО был отстранен от занимаемой должности.