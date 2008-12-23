Ющенко призывает местные власти минимизировать последствия кризиса

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает местную исполнительную власть и органы самоуправления выработать совместные практические шаги на локальном уровне, которые были бы направлены на минимизацию последствий экономического кризиса.

Об этом глава государства заявил во время совещания с представителями местной власти.

Как сообщили в пресс-службе Президента, по его словам, консолидированные шаги нужны от всех государственных властных институтов. «Я призываю сделать все, что от вас зависит, для того чтобы мы в этот сложный период могли сформировать максимально консолидированную общую позицию на уровне органов самоуправления, местной исполнительной власти, политических сил парламента, правительства фундаментальный ответ на то, как нация может встретить этот кризис», – обратился Президент.

В.ЮЩЕНКО особо призвал осуществлять политику экономической стабильности на местном уровне, в частности, приложить максимум усилий и обеспечить выполнение защищенных статей расходов – оплата труда работников бюджетных учреждений, коммунальных услуг и энергоносителей, текущие трансферты населению. Относительно некритических расходов, здесь необходимо экономить – в первую очередь это касается административных расходов. Одним из приоритетов должна стать социальная стабильность, в частности, через направление адресной социальной помощи. «Адресной помощью мы должны дойти до бедного человека», – сказал Президент. Также должны эффективно защитить людей от безработицы.

В.ЮЩЕНКО еще раз отметил, что в таких обстоятельствах любое правительство прибегло бы к проведению глубоких реформ бюджетной, фискальной, социальной политики. «Сегодня есть возможность провести то, что годами в Украине не проводилось. Но хватит ли политической воли у правительства, здесь – большой вопрос», – сказал глава государства.