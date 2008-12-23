УНП хочет, чтобы Крым перестал быть terra іnkognita для американцев

Лидер Крымской организации Украинской народной партии Олег ФОМУШКИН считает, что открытие дипломатического представительства США в Симферополе – это шанс для развития экономики полуострова.

«Для американского да и общемирового бизнеса присутствие дипломатического представительства США в регионе – своеобразная лакмусовая бумажка, которая показывает его инвестиционную привлекательность», – заявил О.ФОМУШКИН, слова которого цитирует пресс-служба УНП.

По мнению главы Крымской организации УНП, сегодня Крым практически закрыт для американского капитала из-за «неадекватной антиамериканской истерии крымского политикума». «Значительная часть крымских политиков ассоциируют Соединенные Штаты со страной-врагом и с «НАТОвским сапогом», поэтому одно из заданий дипломатического представительства США – сломать антиамериканские стереотипы», – считает О.ФОМУШКИН.

«Если Крым перестанет быть «терра инкогнита» для американских политиков и дипломатов, он перестанет быть таким для американского бизнеса и туристов. Ведь основную информацию о политических и экономических настроениях на полуострове США черпают из заявлений антиамериканских политиков», – говорит представитель УНП.

Он считает, что большинство крымчан заинтересовано в дружеских отношениях со всеми странами, заинтересовано в том, чтобы в экономику полуострова вливалось как можно больше инвестиций и была основа для развития туристической инфраструктуры. «Если этому будет способствовать американское дипломатическое представительство, то его открытие в Симферополе необходимо только приветствовать», – отметил лидер Крымской организации УНП.