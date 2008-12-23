В Крыму грудничок госпитализирован с отравлением угарным газом

В Крыму грудной ребенок, 2008 года рождения, доставлен в больницу с отравлением угарным газом.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произшел накануне поздно вечером в поселке Ленино.

Отравление угарным газом произошло из-за печного отопления (была закрыта печная заслонка).

С диагнозом «отравление угарным газом легкой формы» ребенок госпитализирован в детское отделение Ленинской центральной райбольницы вместе с матерью, 1976 года рождения.