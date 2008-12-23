Анонсы на 24 декабря

10:12, 23 декабря 2008
Крым
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10.00. Совещание по вопросу минимизации влияния финансово-экономического кризиса на работу промышленных предприятий Автономной Республики Крым.

Большой зал заседаний (2-й этаж) Совета министров АРК.

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10.00. Заседание Координационного совета при  Совете министров АР Крым по вопросам предупреждения распространения ВИЧ/СПИД.

VIP-зал Совета министров Крыма (на 2-м этаже).

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12.00. Освящение колоколов храма Святителя Вениамина.

Симферополь, ул. Киевская, 139/2 (напротив рынка «Привоз»).

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