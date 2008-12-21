Штормовое предупреждение объявлено на понедельник в Крыму

Штормовое предупреждение объявлено в Автономной Республике Крым на понедельник, 22 декабря.

Главное управление Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Крыму предупреждает о значительном ухудшении погодных условий в автономии, сообщили в пресс-службе управления.

По данным Крымского гидрометцентра МЧС, на протяжении суток 22 декабря на территории АР Крым ожидаются местами сильные ливни, налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Кроме того, возможно усиление северо-восточного ветра до 15-20 метров в секунду.

"Такие погодные условия могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций на линиях электропередач, связи, коммунальных сетях, автодорогах и в частном секторе", - говорится в сообщении МЧС.

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций и своевременной ликвидации их возможных последствий крымский Главк МЧС направил информацию о штормовом предупреждении председателям районных и городских государственных администраций, руководителям аварийных и коммунальных служб региона. "Им, в соответствии с компетенцией, предложено обеспечить готовность и своевременное привлечение техники для поддержания дорог в надлежащем состоянии, обеспечить своевременное применение противогололедных материалов для посыпки дорог, улиц и тротуаров", - отмечают в крымском управлении МЧС.

Из-за ухудшения метеоусловий спасатели советует водителям автотранспорта по возможности воздержаться от поездок. "В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону "01", - добавили в МЧС.