Ющенко: Тимошенко нужно одно - безграничная власть

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО авантюристкой, которая только борется за власть.

Об этом он заявил в интервью телеканалу «Интер» в воскресенье.

По словам Президента, еще во время избирательной президентской кампании в 2004 году, когда он ездил по стране агитировать, люди спрашивали: «Почему эта воровка возле вас?». В.ЮЩЕНКО ответил, что просил тогда не делать самосуд, не толковать, почему она ворует газ, почему она ворует бюджет, поскольку вынести приговор человеку может лишь суд.

«И стояла она за спиной у меня на Майдане не ради борьбы за украинские идеалы. Она стояла за себя. И не было такого дня, чтобы она стояла за народ, или за Украину - это авантюрист в политике, который будет топить всех, потому что ей нужно одно – безграничная власть», - отметил В.ЮЩЕНКО.

***

Президент отбросил обвинение премьер-министра в валютных махинациях.

Глава государства считает, что таким образом Ю.ТИМОШЕНКО пытается переложить ответственность за провалы в своей работе на других. «Но в этот раз у нее не выйдет», - отметил Президент

«Это нужно просто не иметь никакого, даже среднего образования, чтобы знаете, манипулировать вещами, я так думаю, что она не может сформулировать даже значения этой терминологии», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что НБУ не устанавливает, а фиксирует валютный курс.

«Курс национальных денег будет стабильным, только в том случае, когда будет сбалансирована торговая политика, будет торговый баланс», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он сообщил, что в этом году страна имеет 14 млрд. торгового дефицита.

По мнению В.ЮЩЕНКО, это связано с непродуманными действиями премьера: «ТИМОШЕНКО запретила вывезти 5 млн. тон избыточного зерна с января по май. Страна не получила 2,5 млн. торговой выручки. ТИМОШЕНКО завезла невиданное в истории количество мяса - 550 тысяч тон, вернее, замороженных обрезков. Страна потеряла от этого 1,5 млрд. валюты. Если идем по газу, правительство закачало газ, по которому не осуществил проплату более 2 млрд. Ни одно правительство такого не делало».