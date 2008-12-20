Куницын мечтает, чтобы в Севастополе «без драки обошлось»

Председатель горгосадминистрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН в 2009 году планирует реализовать экономический проект в городе по созданию специального экономико-правового режима.

Об этом он заявил еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос о планах на следующий год.

“Я планирую реализовать экономический проект в Севастополе по созданию специального экономико-правового режима. Очень хочу пережить зиму вместе с городом, Крымом и семьей - безболезненно, потому что наблюдается колоссальный дефицит ресурсов”, - сказал С.КУНИЦИН.

"Вообще, хочется, чтобы этот год закончился – он очень тяжелый, високосный год. Чтоб все спокойно, без драки обошлось. Вот и всё", - добавил он.