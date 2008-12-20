Куницын мечтает, чтобы в Севастополе «без драки обошлось»
21:01, 20 декабря 2008Крым
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Хочет создать в городе спецрежим
Председатель горгосадминистрации Севастополя Сергей КУНИЦЫН в 2009 году планирует реализовать экономический проект в городе по созданию специального экономико-правового режима.
Об этом он заявил еженедельнику "Комментарии", отвечая на вопрос о планах на следующий год.
“Я планирую реализовать экономический проект в Севастополе по созданию специального экономико-правового режима. Очень хочу пережить зиму вместе с городом, Крымом и семьей - безболезненно, потому что наблюдается колоссальный дефицит ресурсов”, - сказал С.КУНИЦИН.
"Вообще, хочется, чтобы этот год закончился – он очень тяжелый, високосный год. Чтоб все спокойно, без драки обошлось. Вот и всё", - добавил он.
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