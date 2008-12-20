Ветераны ВМС Севастополя избрали себе нового председателя

Отчетно-избирательная конференция Севастопольской городской общественной организации “Ветераны Военно-Морских Сил Украины” избрала сегодня нового председателя организации - контр-адмирала в запасе Владимира КОЛПАКОВА, бывшего заместителя командующего ВМС Украины, а также начальника Севастопольского военно-морского института имени П.С.Нахимова, экс-депутата Севастопольского горсовета, а в настоящее время директора Севастопольского предприятия «Госгидрография им. Митина».

Как передает корреспондент УНИАН, с приветствием к делегатам с трибуны конференции обратился командующий ВМС Вооруженных Сил Украины адмирал Игорь ТЕНЮХ. Он рассказал ветеранам об основных итогах боевой подготовки флота в уходящем году, о планах национальных ВМС на 2009 учебный год и перспективы их развития.

Ветераны решили, в частности, сформировать комиссии по направлениям работы, в том числе, информационно-пропагандистскую, которая должна заниматься пропагандой истории флота и Вооруженных Сил Украины.

Участники конференции выступили за укрепление боеготовности, расширение международной деятельности украинских ВМС.

На конференции избран совет организации в количестве 15 человек. Почетным председателем организации «Ветераны Военно-морских Сил Украины» стал ее первый председатель вице-адмирал в отставке Николай КЛИТНЫЙ.