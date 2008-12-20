На милиционеров Севастополя за год возбудили 8 уголовных дел

В Севастополе в текущем году в отношении работников милиции было возбуждено 8 уголовных дел: два - по фактам взяточничества, два - за фальсификацию материалов следствия и четыре дела - за совершение ДТП.

Об этом сообщил начальник УМВД Украины в Севастополе генерал-майор милиции Валерий ПЕТУХОВ в интервью газете «Слава Севастополя+».

Также, по его информации, «четверо сотрудников милиции привлечены к административной ответственности за коррупцию и уволены из органов».

По мнению В.ПЕТУХОВА, «факты неприятные, но мы не собираемся их скрывать. Считаю, что наша служба внутренней безопасности работает достаточно эффективно, за что получает высокую оценку своего руководства. Нам-то она не подчиняется».

Комментируя ситуацию с экономическими преступлениями в городе в текущем году, начальник милиции подчеркнул, что имеет место рост числа взяток и хищений. «В текущем году нами вместе с прокуратурой зарегистрировано и задокументировано 36 фактов взяточничества на общую сумму 1 млн. 681 тыс. грн., то есть взяток получено в 4 раза больше, чем в прошлом году (против 477 тыс. грн. в 2007 году). В прошлом году было зарегистрировано 32 факта, а в 1999-м, для сравнения, - 12. Средняя сумма полученной взятки - 76 тыс. 409 грн. По 11 уголовным делам сумма взяток составила свыше 10 тыс. грн, по 4 уголовным делам - свыше 30 тыс. грн.», - сообщил В.ПЕТУХОВ.