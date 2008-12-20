Анонсы на 22 декабря
09.30. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работников суда. Ожидается участие крымского спикера Анатолия Гриценко.
Симферополь, Хозяйственный суд (ул. Розы Люксембург, 29).
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13.00. Пуск газа в селе Великое Сакского района Крыма. Ожидается участие главы крымского парламента Анатолия Гриценко.
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14.00. Брифинг первого заместителя председателя городской государственной администрации Севастополя Владимира Казарина.
Севастополь, большой зал ГГА.
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15.00. Совещание «Подведение итогов работы за 2008 год и планов работы на 2009 год Крымского Центра занятости, Пенсионного фонда Украины в Крыму, Управления исполнительной дирекции фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в АРК». Совещание пройдет под руководством первого заместителя председателя Совета министров автономии Эдуарда Гривковского.
Симферополь, Крымский Центр занятости (ул. Дыбенко, 50, 3-й этаж, кабинет директора).