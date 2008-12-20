Три человека погибли за ночь на пожарах в Крыму

10:00, 20 декабря 2008
Крым
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Горели временные и бесхозные строения

Три человека погибли на пожарах в Крыму сегодняшней ночью.

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Украины в Крыму, пожары, которые унесли жизни людей, произошли в Симферопольском и Сакском районах автономии. Причины пожаров и нанесенные огнем убытки устанавливаются.

Так, в симферопольском селе Перевальное горело одноэтажное временное сооружение размером 3 на 2 метра, площадь пожара составила 6 квадратных метров. Найдено тело человека (личность и причина смерти устанавливаются). Кроме того, на пожаре пострадал 36-летний мужчина. С термическиими ожогами тела 2-3 степени и ожогами дыхательных путей он доставлен в одну из больниц Симферополя.

Кроме того, в Перевальном на одном из участков горели хозяйственные сооружения размером 7 на 5,5 метров. Уничтожена кровля на площади 33 кв. м. Владелец участка устанавливается. На пожаре найдено тело человека - выясняются личность и причина смерти.

Еще один пожар произошел в сакском селе Веселовка. Здесь горело бесхозное здание. Огнем уничтожена кровля на площади 70 кв. м. На пожаре найдено тело человека (личность, причина смерти устанавливаются).

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