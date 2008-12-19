Земельные торги в Севастополе не состоялись

В Севастополе не состоялся назначенный на сегодня земельный аукцион по продаже прав аренды на земельные участки несельскохозяйственного назначения.

Как сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской горгосадминистрации, аукцион не состоялся по причине отсутствия заявок на участие в нем со стороны потенциальных покупателей.

Ориентировочная дата проведения следующих земельных торгов - 6 февраля 2009 года.

Как сообщил журналистам начальник Главного управления земельных ресурсов в городе Севастополе Игорь СИЗОВ, в связи с экономическим кризисом и необходимостью привлечения дополнительных средств в бюджет города рассматривается возможность продажи земельных участков на аукционе в собственность, что также не противоречит действующему законодательству Украины.

Как сообщал УНИАН, председатель Севастопольской горадминистрации Сергей КУНИЦЫН 17 ноября заявлял, что после согласования с Государственным комитетом Украины по земельным ресурсам порядка проведения аукциона, на него планировалось выставить 12 земельных участков. По информации С.КУНИЦЫНА, «эти участки были отработаны, это те же участки, которые были выставлены на аукцион 31 октября, и который не состоялся». Позже он сам уже высказывал некоторые сомнения относительно оптимистического прогноза по данному аукциону.

Вырученные на аукционе средства планировалось направить на дотации коммунальному хозяйству города.