Банкам растолковали, как работать после Нового года

Национальный банк Украины определил график работы коммерческих банков в первые дни января 2009 года.

По информации пресс-службы НБУ, Национальный банк Украины, учитывая рекомендации, изложенные в распоряжении Кабинета министров Украины "О переносе рабочих дней в 2009 году", перенес рабочий день банковской системы с пятницы 2 января на воскресенье 4 января (работа банков без клиентов с выполнением комплекса мероприятий, связанных с началом нового отчетного года), а 5 и 6 января 2009 года определил обычный режим работы.

При этом с целью обеспечения бесперебойной деятельности банковской системы по своевременной выплате пенсий, денежных выплат и других платежей социального характера банки обязали до 30 декабря 2008 года включительно получить в территориальных управлениях Национального банка Украины наличность в необходимых размерах и в праздничные и выходные дни с 1 по 7 января 2009 года обеспечить надежную работу банкоматов, своевременное подкрепление их наличностью различных номиналов для обслуживания клиентов.

5 и 6 января 2009 года система электронных платежей Национального банка Украины будет работать в обычном режиме.