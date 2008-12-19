В Крыму задержан похититель икон, крестов и церковных пожертвований

Правоохранители задержали 33-летнего уроженца Челябинской области России, который в Крыму ограбил церковь и домовладение местного священнослужителя.

Как сообщает пресс-служба крымской милиции, иконы и прочие церковные ценности были похищены в симферопольском селе Доброе у настоятеля храма святой Варвары отца Дмитрия.

Мужчина, который ограбил храм, на протяжении последних 5-ти лет периодически работал при церкви. Воспользовавшись кратковременным отсутствием настоятеля и свободным доступом в храм, он похитил несколько икон, кресты и пожертвования прихожан на нужды церкви, после, проникнув на территорию домовладения священника, выкрал из сейфа еще несколько икон.

Награбленное мужчина сбывал на Центральном рынке Симферополя. Среди «товара» были и раритетные вещи - иконы ХVII-XVIII веков. Барахольщики скупали ворованные предметы старины по цене от 200 до 500 грн.

На данный момент храму возвращено 7 икон, три креста и другое имущество.

Подозреваемый задержан и дает показания. Оперативники выявили 5 эпизодов его преступной деятельности.

Возбуждено уголовное дело по признакам статьи 185-3 Уголовного Кодекса Украины (кража). Санкция статьи предусматривает уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3-х до 6-ти лет.