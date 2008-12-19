Симферополь купил милиционерам 6 легковых автомобилей

Мэр Симферополя Геннадий БАБЕНКО сегодня вручил руководству симферопольской милиции ключи от 6-ти легковых автомобилей Daewoo Lanos.

Три машины предназначены для городского управления милиции, еще по одному автомобилю получили районные отделы милиции Симферополя, сообщает пресс-центр мэрии.

На приобретение автомобилей было выделено порядка 400 тыс. грн. «Средства на приобретение машин выделены из городского бюджета по программе поддержки правоохранительных органов», - сообщил Г.БАБЕНКО.

В целом, в текущем году на поддержку правоохранителей Симферополь выделил более одного миллиона гривень.

«Мы недавно перечислили 300 тысяч на покупку камер видеонаблюдения, - сообщил мэр. - В следующем году предусмотрим еще 600-700 тысяч на эти камеры. Они будут установлены на площадях города, в других местах скопления людей».

После торжественной церемонии вручения ключей от автомобилей прошли собрание и концерт по случаю Дня милиции. Личный состав наградили грамотами Симферопольского горисполкома и благодарностями мэра. От имени городского председателя за добросовестное исполнение служебных обязанностей несколько симферопольских милиционеров получили подарки – телевизоры и мобильные телефоны.