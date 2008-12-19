Меджлис затеял акцию по популяризации СМИ крымских татар

Меджлис крымских татар и ряд печатных изданий начинают акцию «Крымскотатарские издания – в каждую семью»!».

Как сообщает пресс-служба Меджлиса, в адрес каждого делегата Курултая (национального съезда) крымскотатарского народа V созыва организаторы акции рассылают обращения с просьбой «своим личным примером содействовать подписке соотечественников на крымскотатарские издания».

«Мы ставим задачу вовлечения делегатов Курултая в процесс популяризации крымскотатарских изданий», – отметил первый заместитель председателя Меджлиса Рефат ЧУБАРОВ.

Главреды крымскотатарских газет «Къырым», «Янъы дунья», «Авдет» и журнала «Йылдыз» выразили готовность обновить содержание и дизайн своих изданий, чтобы «каждое поколение находило для себя интересный материал, который одновременно поможет в обучении родному языку».

Руководитель секретариата Меджлиса Заир СМЕДЛЯЕВ сообщил: для информирования общественности сведения о количестве подписчиков на крымскотатарские издания, участвующие в акции, будут ежеквартально публиковаться в печати.