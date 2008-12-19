В устав Ялты заложат 10 заповедей

Религиозные общины Большой Ялты создали консультационный совет при рабочей группе Комиссии по разработке проекта Устава территориальной громады Ялты.

Представители православных и мусульманских общин, католики и протестанты настаивают на том, что устав должен быть разработан на основе Десяти заповедей.

«Мы пишем светский документ, под который надо подвести фундамент духовности», - сказал представитель мусульманских общин, председатель общины «Алупка» Альберт ТАБАКОВ. Один из пасторов евангелистской церкви отметил: религиозные общины должны помочь людям посмотреть вверх, а с кем граждане будут это делать - их личное дело.

Напомним, по инициативе мэра Ялты Сергея БРАЙКО начата разработка проекта Устава территориальной громады Ялты.

К разработке проекта документа привлекается вся территориальная громада. Впервые в Украине Устав будет приниматься на референдуме.

Планируется, что проект Устава территориальной громады Ялты подготовят к октябрю 2009 года.