В устав Ялты заложат 10 заповедей
Религиозные общины создали совет
Религиозные общины Большой Ялты создали консультационный совет при рабочей группе Комиссии по разработке проекта Устава территориальной громады Ялты.
Представители православных и мусульманских общин, католики и протестанты настаивают на том, что устав должен быть разработан на основе Десяти заповедей.
«Мы пишем светский документ, под который надо подвести фундамент духовности», - сказал представитель мусульманских общин, председатель общины «Алупка» Альберт ТАБАКОВ. Один из пасторов евангелистской церкви отметил: религиозные общины должны помочь людям посмотреть вверх, а с кем граждане будут это делать - их личное дело.
Напомним, по инициативе мэра Ялты Сергея БРАЙКО начата разработка проекта Устава территориальной громады Ялты.
К разработке проекта документа привлекается вся территориальная громада. Впервые в Украине Устав будет приниматься на референдуме.
Планируется, что проект Устава территориальной громады Ялты подготовят к октябрю 2009 года.