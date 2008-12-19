В Бахчисарае открыли кондитерский цех и линию по производству хлеба

Закрытое акционерное общество «Холдинг «Т і С» сегодня на Бахчисарайском хлебозаводе открыло новую линию по производству хлеба и современный кондитерский цех.

Как сообщает пресс-служба холдинга, в реконструкцию хлебозавода инвестировано порядка 15 млн. грн., из которых 9 млн. грн. были направлены на строительство и оснащение кондитерского цеха. Построен новый современный кондитерский цех, запущена линия по производству формовых сортов хлеба, проведен капитальный ремонт и замена оборудования в лаборатории предприятия.

Новое кондитерское производство оснащено современным оборудованием таких мировых производителей, как: Starmix, Fiorini (Италия), Pavailler (Франция), Edhard (США), Maxdrop (Польша). В частности, в новом цеху установлены производственные комплексы по изготовлению бисквитных, заварных и белковых изделий с разнообразными наполнителями, универсальное оборудование по изготовлению и глазированию печенья, тортов, пирожных, дозировочный комплекс для заварных пирожных, автоматическое оборудование по декорированию тортов и рулетов, упаковочные аппараты. Производственная мощность цеха позволит выпускать до 4 т продукции в сутки.

Новая линия по производству формовых сортов хлеба укомплектована оборудованием интенсивного замеса, шкафами предварительной и окончательной ферментации, печью, системой автоматизированной выгрузки свежевыпеченного хлеба из форм. Производственная мощность линии позволит выпекать до 20 т хлеба в сутки. На новой линии будут выпекать такие сорта хлеба, как: «Каламицкий», «Пшеничный 1 сорт», «Степной», «Дарницкий», «Столичный», «Скифский».

В этом году «Холдинг «Т і С», несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, инвестировал порядка 30 млн. грн. в модернизацию своих предприятий.

Справка. ЗАО «Холдинг «Т і C» - один из крупнейших операторов на рынке хлеба и хлебобулочных изделий Украины. По результатам рейтинга «Топ-100. Лучшие компании Украины 2008», компания заняла первое место в отраслевом рейтинге.

Сегодня холдинг управляет такими производственными предприятиями хлебопекарной отрасли: ОАО «Крымхлеб» (ТМ «Булкин»), ОАО «Одесский каравай» (ТМ «Булкин», ТМ «Духмяний хліб», ТМ «EURO»), ЗАО «Бахчисарайский хлебозавод», ООО «Белгород-Днестровская паляница», ООО «Котовский хлебозавод», а также зерноперерабатывающим предприятием ОАО «Симферопольский КХП». Общая мощность предприятий холдинга «Т і C» по выпуску хлебобулочных изделий составляет около 700 тонн в сутки, муки – до 500 тонн в сутки.

Бахчисарайский хлебозавод специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий. В ассортименте предприятия до 45 видов хлеба, булочных, сдобных изделий, а также около 50 видов кондитерской продукции. Хлебозавод владеет собственной фирменной торговой сетью, которая насчитывает 19 торговых точек.