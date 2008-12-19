Анонсы на 20 декабря

10.30. Ненасильственная акция протеста «Достали!».

Она направлена против действий Президента, премьер-министра, депутатов всех уровней, банкиров и олигархов, которые, по мнению организаторов акции, привели страну к экономическому и политическому коллапсу.

Здание ж/д вокзала Симферополя.

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13.00. Торжественное мероприятие, посвященное 60-летию ТОК «Судак».

Ожидается участие председателя Верховной Рады АРК Анатолия Гриценко.

Отъезд от здания крымского парламента в 11.00 со стороны ул. Серова.

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16.00. Главная елка Евпатории зажжет огни.

На Театральной площади Евпатории соберутся артисты местных творческих коллективов, а также Деды Морозы и Снегурочки Евпатории и Крыма - финалисты республиканского фестиваля «Санта-Клаус отдыхает, на арене Дед Мороз». В этом году главную елку города будет зажигать не Дед Мороз, а изготовленная из металла и состоящая из огней и фейерверков жар-птица, и сделает она это в воздухе.

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Заседание совета Крымской республиканской организации Единого Центра. На заседании будут подведены итоги деятельности Крымской организации ЕЦ в 2008 году и определны задачи на 2009 год.

Телефон для справок - (0652) 703 873.